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В МИД России предостерегли Украину от «победы на поле боя»

Захарова заявила, что попытки Киева добиться «победы на поле боя» — дорога в пропасть

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые попытки Украины добиться «победы на поле боя» — прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя. Об этом говорится в официальном ответе на сайте ведомства.

По словам Захаровой, поставками украинцам вооружений и военной техники Евросоюз продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия. «И при этом лицемерно публично заявляет, что якобы протягивал России "оливковую ветвь мира". Любые попытки добиться "победы на поле боя" — прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя», — сказала она.

Представитель ведомства подчеркнула, что выделение средств на поставки оружия говорит о тотальной неготовности ЕС содействовать политическому урегулированию на Украине.

Ранее Захарова заявила, что спонсоры из ЕС несут ту же ответственность, что и Киев, за военные преступления на Украине. Дипломат указала, что за чуть более года существования «Европейского фонда мира» на вооружение Украины была потрачена почти половина его бюджета, рассчитанного до 2027 года, — 2,5 миллиарда евро.

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Марина Совина
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