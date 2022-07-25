В МИД России предостерегли Украину от «победы на поле боя»

Захарова заявила, что попытки Киева добиться «победы на поле боя» — дорога в пропасть

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые попытки Украины добиться «победы на поле боя» — прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя. Об этом говорится в официальном ответе на сайте ведомства.

По словам Захаровой, поставками украинцам вооружений и военной техники Евросоюз продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия. «И при этом лицемерно публично заявляет, что якобы протягивал России "оливковую ветвь мира". Любые попытки добиться "победы на поле боя" — прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя», — сказала она.

Представитель ведомства подчеркнула, что выделение средств на поставки оружия говорит о тотальной неготовности ЕС содействовать политическому урегулированию на Украине.

Ранее Захарова заявила, что спонсоры из ЕС несут ту же ответственность, что и Киев, за военные преступления на Украине. Дипломат указала, что за чуть более года существования «Европейского фонда мира» на вооружение Украины была потрачена почти половина его бюджета, рассчитанного до 2027 года, — 2,5 миллиарда евро.