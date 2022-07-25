Путин оценил последствия санкций для сферы авиаперевозок в России

Путин заявил, что сфера воздушных перевозок в России оказалась под ударом из-за санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что сфера воздушных перевозок оказалась под ударом из-за санкций и последствий решений зарубежных партнеров. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что на коммерческие компании в настоящее время оказывается политическое давление.

Глава государства оценил авиационную отрасль как имеющую стратегический характер. По его словам, она стимулирует развитие высокотехнологичной продукции, а также обеспечивает занятость в смежных производствах и транспортную доступность регионов большой страны.

Ранее Путин заявил, что при всех очевидных сложностях, с которыми столкнулась Россия, есть уникальные возможности для авиаотрасли страны. В частности, создаются предпосылки «для выхода на принципиально новый уровень развития» — реализации собственного промышленного, научного и технологического потенциала.