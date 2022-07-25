Оценена безопасность автодорог в России

Автоэксперт Шкуматов: автодороги в России стали комфортнее и безопаснее

Автомобильные дороги в России стали комфортнее и безопаснее. Так состояние трасс оценил координатор движения «Синие Ведерки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, пишет News.ru.

Вывод автоэксперт сделал после туристической поездки по маршруту Москва — Мурманск — Красноярск. По словам Шкуматова, он намотал около 14 тысяч километров. «На дорогах стало гораздо спокойнее и безопаснее, и это касается не только водителей, но и развития инфраструктуры. Полотно стало лучше, местами появились автобаны, но их, к сожалению, еще очень мало. Машины в целом стали лучше, дорожное движение — более качественным», — отметил специалист.

Шкуматов также прокомментировал вступившие 25 июля в силу поправки в российский Уголовный кодекс — теперь за систематические поездки без водительского удостоверения можно лишиться свободы на срок до двух лет.

«Улучшение дорожной сети и автопарка — процессы эволюционные, медленные, но они есть и не имеют никакого отношения к наказаниям водителей. Просто если раньше по 50 раз выезжали на "встречку" для обгона грузовиков, рискуя попасть в аварию, то после расширения дорог такая необходимость отпала. А на четырехполосной дороге с отбойником такой необходимости также нет и наказывать не надо», — пояснил автоэксперт.

Ранее стало известно о намерении властей построить новый инфраструктурный мегапроект — Юго-Западную хорду, которая свяжет регионы Урала и Поволжья с Краснодарским краем. На дороге будет по 4-6 полос для движения в каждом направлении, а протяженность платных участков достигнет около 500 километров.