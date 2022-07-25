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Оценена безопасность автодорог в России

Автоэксперт Шкуматов: автодороги в России стали комфортнее и безопаснее

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Автомобильные дороги в России стали комфортнее и безопаснее. Так состояние трасс оценил координатор движения «Синие Ведерки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, пишет News.ru.

Вывод автоэксперт сделал после туристической поездки по маршруту МоскваМурманскКрасноярск. По словам Шкуматова, он намотал около 14 тысяч километров. «На дорогах стало гораздо спокойнее и безопаснее, и это касается не только водителей, но и развития инфраструктуры. Полотно стало лучше, местами появились автобаны, но их, к сожалению, еще очень мало. Машины в целом стали лучше, дорожное движение — более качественным», — отметил специалист.

Шкуматов также прокомментировал вступившие 25 июля в силу поправки в российский Уголовный кодекс — теперь за систематические поездки без водительского удостоверения можно лишиться свободы на срок до двух лет.

«Улучшение дорожной сети и автопарка — процессы эволюционные, медленные, но они есть и не имеют никакого отношения к наказаниям водителей. Просто если раньше по 50 раз выезжали на "встречку" для обгона грузовиков, рискуя попасть в аварию, то после расширения дорог такая необходимость отпала. А на четырехполосной дороге с отбойником такой необходимости также нет и наказывать не надо», — пояснил автоэксперт.

Ранее стало известно о намерении властей построить новый инфраструктурный мегапроект — Юго-Западную хорду, которая свяжет регионы Урала и Поволжья с Краснодарским краем. На дороге будет по 4-6 полос для движения в каждом направлении, а протяженность платных участков достигнет около 500 километров.

Нина Ташевская
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