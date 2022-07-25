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Названа главная ошибка женщин при бритье ног

Представители бренда Schick советуют увлажнить кожу перед бритьем для ее смягчения

Фото: bruce mars / Unsplash

Представители американского бренда безопасных бритв Schick назвали главную ошибку женщин при эпиляции. Об этом пишет Pure Wow.

Так, вице-президент департамента исследований и разработок бренда Уильям Сальваторе отметил, что многие девушки пренебрегают процессом подготовки к процедуре, ключевым этапом которой является увлажнение кожи ног и интимных зон. «Увлажнение кожи перед бритьем смягчает волосы, что позволяет станку лучше справляться со своей работой», — утверждает он.

Эксперт заявил, что эпиляция должна быть завершающим этапом во время купания, поскольку кожа будет предварительно очищена и смягчена. Перед манипуляцией он также советует наносить пену или крем для бритья, чтобы обеспечить лучшее скольжение лезвий.

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Со специалистом соглашается и его коллега по подразделению Стейси Кровелл. «Правильная подготовка кожи к удалению волос крайне важна. Особенно это касается более деликатных областей, в частности зоны бикини», — считает она. Менеджер по развитию компании порекомендовала смягчить упомянутые участки теплой водой, после чего укоротить волосы с помощью триммера. Проделав данную процедуру, можно приступать к бритью.

Ранее в июле блогерша Ким Ллойд раскрыла способ избавиться от раздражения на теле после бритья. В первую очередь юзерша посоветовала менять бритву после каждого пятого использования, а также иметь разные станки для ног и интимных частей тела. Кроме того, эксперт порекомендовала добавлять детское масло в крем для бритья.

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Карина Черных
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