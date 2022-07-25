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Обрушение потолка в премиум-отеле курорта «Роза хутор» попало на видео

В четырехзвездочном отеле Green Flow на «Розе хутор» обрушился потолок парадного входа

Обрушение потолка в гостинице премиум-класса на Красной Поляне в Сочи попало на видео. Ролик снял один из очевидцев, кадры публикует KP.RU.

Уточняется, что инцидент произошел в четырехзвездочном отеле Green Flow горного курорта «Роза Хутор». «Сегодня мы ночуем в горах. Вот место, куда мы приехали», — говорит автор ролика, показывая место размещения. Далее на видеозаписи показано, как от потолка парадного входа отваливается пласт. При этом можно увидеть, что вокруг входа в гостиницу установлены предупреждающие конусы.

По мнению очевидцев, разрушение могло произойти из-за ливневых дождей на курорте. Отмечается, что во время произошедшего отдыхающие и персонал гостиницы не пострадали. В администрации отеля ситуацию пока не комментируют.

Ранее сообщалось, что обстановка в Сочи после прошедших на неделе сильных ливней стабилизировалась, а уровень воды в реках нормализовался. В результате мощных ливней в Сочи подтоплены дороги, жилые дома, первые этажи зданий и придомовые территории.

Валентина Процкова
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