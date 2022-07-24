Оценена обстановка в Сочи после сильных ливней

МЧС: обстановка в Сочи после сильных ливней стабильна, уровень воды в реках нормализовался

Обстановка в Сочи после прошедших на неделе сильных ливней стабилизировалась, уровень воды в реках нормализовался. Такую оценку ситуации дали РИА Новости дали в региональном главке МЧС.

«В настоящее время обстановка в городе Сочи стабильная​​​. Уровень воды в реках нормализовался», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что муниципальные службы устраняют последствия стихии с помощью уборочной и водооткачивающей техники. Всего к расчистке улиц привлечено более 460 человек и 50 единиц техники.

В результате мощных ливней в Сочи подтоплены дороги, жилые дома, первые этажи зданий и придомовые территории. Дождь в Центральном и Хостинском районах также стал причиной временного отключения электричества в Сочи. Уточняется также, что в момент сильнейшего ливня датчики опасных явлений сработали на реках Хоста, Мацеста и Бзугу. При этом погибла одна женщина, а несколько десятков человек спасли из водного потока.

Ранее стало известно, что глава Сочи Алексей Копайгородский заявил о решении объявить режим чрезвычайной ситуации в городе из-за погодных условий.