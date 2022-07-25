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Ученые назвали три мешающие хорошо выспаться ошибки

CNN: долгое лежание в постели с закрытыми глазами может привести к хронической бессоннице

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Лежание в постели с закрытыми глазами дольше 20 минут не способствует засыпанию, зато может привести к хронической бессоннице, заявили ученые. Разбор трех самых популярных ошибок, мешающих хорошо выспаться, опубликовало издание CNN.

Специалисты уверяют, что долго оставаться в кровати в попытках заснуть — одна из худших идей, потому что таким образом мозг начинает ассоциировать постель с недосыпом, некачественным отдыхом и бессонницей. Клинический психолог Майкл Гранднер посоветовал вместо бессмысленного лежания с закрытыми глазами встать и заняться чем-нибудь скучным или монотонным — например, сложить белье или медленно походить по комнате с приглушенным светом до тех пор, пока не появится ощущение сонливости.

Также ученые назвали одной из самых популярных ошибок установку будильника на повтор, чтобы поспать дольше. Научный сотрудник отдела здоровья населения Нью-Йоркского университета Langone Health Ребекка Роббинс объяснила, что перед пробуждением организм естественным образом приближается к концу цикла сна. При этом, по ее словам, перестановка будильника после звонка на повтор заставляет мозг снова погрузиться в легкую дремоту. И когда сигнал к пробуждению вновь прозвучит через несколько минут, человек окажется не в конце, а в середине цикла сна, из-за чего будет долго чувствовать себя сонным и вялым.

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И наконец, эксперты по сну настоятельно рекомендовали отказаться от привычки брать с собой в постель смартфон. Согласно последним исследованиям, чрезмерное использование гаджетов в ночное время приводит к проблемам с засыпанием, развитием ожирения, повышенной утомляемостью и к резким перепадам настроения. Ученые объясняют это негативным воздействием на организм синего света, который блокирует выработку гормона сна мелатонина. Специалисты посоветовали откладывать в сторону мобильные телефоны и планшеты минимум за час до отхода ко сну.

Ранее врач Александр Калинкин указал на разницу в причинах храпа у мужчин и женщин. По его словам, мужчины чаще храпят из-за курения и алкоголя, а женщины — вследствие гормональных изменений и менопаузы.

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Наталья Обрядина
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