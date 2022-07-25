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Минздрав рассказал о состоянии пострадавшей от укуса обезьяны россиянки

Минздрав Подмосковья заявил, что состояние покусанной обезьяной девочки удовлетворительное

Кадр: Telegram-канал «SHOT»

Пострадавшая в результате нападения обезьяны девочка продолжает лечение в Мытищинской городской больнице, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказали в подмосковном Минздраве, пишет ТАСС.

Ребенку оказывают всю необходимую медпомощь, добавили там.

О нападении обезьяны на двухлетнюю девочку стало известно 21 июля. Инцидент произошел в деревне Терпигорьево Московской области. Животное сбежало от своих хозяев, пробралось на соседний участок и искусало ребенка. В результате девочка попала в реанимацию.

22 июля детский омбудсмен Ксения Мишонова сообщила, что та уже идет на поправку. Владелец напавшей обезьяны уже установлен. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о халатности.

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Евгения Куликова
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