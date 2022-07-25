Стало известно о переброске британского спецназа на Украину через Польшу

The Sun и Sunday Mirror сообщили, что британский спецназ SAS и SBS забросили на Украину

На территории Украины участвуют в боевых действиях подразделения британского спецназа. Предполагается, что их забросили в республику со стороны Польши. Об этом сообщается в статьях The Sun и Sunday Mirror.

Речь идет об авиадесантной службе (SAS) и службе десантных кораблей специального назначения (SBS).

В материале также говорится, что из графства Дорсет, Англия, SBS была направлена на территорию Украины для работы с 73-м военно-морским центром специального назначения, который взял осторов Змеиный. Британские военные сейчас помогают солдатам учиться работать с новой техникой и устройствами. В частности, SBS показала, как использовать специальные подводные машины.

The Sun сообщает, что при помощи таких машин военные из 73-го морского центра специальных назначений исследовали побережье на наличие мин. После этого, как уточняется, украинские солдаты дали сигнал британскому спецназу к атаке российского гарнизона, который располагался на острове.

В начале июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинские военные попытались установить национальный флаг на острове Змеиный. После этого ВКС России нанесли удар и уничтожили часть высадившегося на остров отряда ВСУ.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.