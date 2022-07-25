Военные эксперты спрогнозировали изменение тактики боевых действий на Украине

Занимать остающуюся под контролем Киева территорию Донецкой народной республики (ДНР) будет брать сложнее и дольше, чем в случае с Луганской народной республикой (ЛНР), из-за более насыщенной системы обороны, в связи с чем тактика боевых действий, скорее всего, поменяется. С таким прогнозом выступил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский, сообщает в понедельник, 25 июля, РБК.

«Я думаю, по-другому будет эта операция [по освобождению ДНР] проведена. С большим размахом и на большую глубину. Тактика, скорее всего, поменяется. Напрямую штурма населенных пунктов не будет», — полагает эксперт.

По его словам, осложняет ситуацию то, что в ДНР много шахт и глубоких бетонных укреплений.

При этом директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Василий Кашин обратил внимание на многочисленные сообщения о формировании по всей России новых батальонов добровольцев после занятия Лисичанско-Северодонецкой агломерации. Он связал это с предстоящей борьбой за Славянск и Краматорск.

«Очевидно, имеет место кампания по повышению численности группировки российских войск на Украине и, таким образом, подготовке к новому этапу наступательных боевых действий», — пояснил Кашин.

Ранее 25 июля сообщалось об освобождении подразделениями Народной милиции (НМ) ЛНР Углегорской ТЭС в Донецкой народной республике. Отмечалось, что на территории электростанции продолжалась зачистка территории.