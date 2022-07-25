В чайных пакетиках обнаружили следы сотни насекомых

Генетик Кренвинкель: в чайных пакетиках содержатся останки насекомых

В чайных пакетиках содержатся останки сотен насекомых, уверен экологический генетик из немецкого университета Генрих Кренвинкель. О том, как немецким ученым удалось обнаружить следы более двухсот видов членистоногих в чае, он рассказал в интервью для Smithsonian.

По словам Кренвинекеля, выявить всех животных и насекомых, которые контактируют с определенным растением — непростая задача даже для современной науки. «Есть очень, очень специфические взаимосвязи, очень загадочные взаимодействия, о которых мы знаем мало, потому что никто прежде не прикладывал усилий для их изучения», — отметил он.

Так, попытка описать всех представителей животного мира, которые питаются или опыляют растение, может занять огромное количество времени, однако Кренвинкель вместе с группой исследователей нашли способ сделать это быстрее и проще. Выяснить скрытые взаимосвязи между представителями живого мира они решили с помощью покупного чая.

Свой анализ они проводили, используя мяту, ромашку, петрушку и чайные листья. «По сути, я просто пошел в пару разных продуктовых магазинов и купил целую кучу разных сортов чая, которые у них были», — рассказал Кренвинкель. С помощью специального ДНК-анализа ученые проверили листья в чайных пакетиках на наличие мельчайших остатков ДНК и обнаружили в каждом образце более двухсот следов различных насекомых.

Всего за время эксперимента были выявлены следы более 1200 членистоногих, результаты исследования были опубликованы в научном журнале Biology Letters.

Например, мятный чай содержал ДНК насекомых, обитающих в тихоокеанском северо-западном регионе США, где растет мята, в то время как зеленый чай содержал ДНК членистоногих, обитающих в Восточной Азии.

«Вероятно, 99,999 или около того процента ДНК, которую мы извлекаем, — это ДНК растений, и лишь крошечная оставшаяся часть — это ДНК насекомых», — объяснил Кренвинкель. «Что, конечно, хорошо для любителей чая, потому что они хотят пить чай, а не насекомых», — иронично отметил он. Присутствие в чае подобных останков, даже в таком небольшом количестве, по мнению ученого, свидетельствует об отсутствии на листьях пестицидов.

В заключение исследователь подчеркнул, что такой метод анализа можно применять к любым высушенным растениям, и он позволит отслеживать перемещение разных видов насекомых, в том числе и вредителей.

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