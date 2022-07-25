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На Украине рассказали о нехватке комплексов «Точка-У»

В ГУР Минобороны Украины заявили, что у ВСУ осталось очень мало комплексов «Точка-У»

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось очень мало комплексов «Точка-У», вместо них военные намерены использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. О нехватке рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает The Washington Post.

«Их (ракетных комплексов "Точка-У" — прим. "Ленты.ру") осталось очень мало (...). Мы будем сражаться с помощью [HIMARS]. Если получим снаряды большей дальности, будем применять и их», — заявил Буданов.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал новые поставки систем РСЗО от США и их союзников. По его словам, в США уже объявили о планах передать Киеву до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США обучили применению HIMARS 200 украинских военных.

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Алевтина Запольская
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