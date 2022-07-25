Обнаружен самый большой тропический торфяник

Nature Geoscience: в бассейне реки Конго обнаружили крупнейший тропический торфяник

Международная группа ученых обнаружила, что площадь торфяников в бассейне реки Конго достигает 16,7 миллиона гектаров, что эквивалентно площади Англии и Уэльса вместе взятых. Это на 15 процентов больше, чем считалось ранее. Кратко о результатах исследования, опубликованных в журнале Nature Geoscience, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты показали, что в Демократической Республике Конго (ДРК) находятся обширные торфяники с глубиной шесть с половиной метров. Всего в самой обширной торфяной экосистеме мира хранится от 26 до 32 миллиардов метрических тонн углерода, что эквивалентно объему глобальных выбросов из-за сжигания ископаемого топлива за три года. В целом на бассейн реки Конго приходится 36 процентов всей площади торфяников в мире и 28 процентов углерода, содержащегося в тропических торфяных экосистемах.

Торфяные болотные леса центрального Конго в настоящее время являются одной из самых углеродоемких экосистем на земле, храня в среднем 1712 метрических тонн углерода на гектар. Освоение торфяников может иметь катастрофические последствия для усилий по смягчению глобальных изменений климата.