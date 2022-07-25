Названы округа Москвы с максимальным ростом цен на «вторичку»

Цены на «вторичку» в Москве сильнее всего выросли в Юго-Восточном административном округе

За год вторичное жилье в Москве сильнее всего подорожало в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО). К такому выводу пришли аналитики «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», данные есть в распоряжении «Ленты.ру».

В период с июня 2021 года по июнь 2022 года средняя цена квадратного метра «вторички» в ЮВАО выросла на 25 процентов, до 298,2 тысячи рублей. Другим округом, где наблюдалось наиболее значительное увеличение стоимости недвижимости, эксперты назвали Северный — там динамика составила 21,77 процента, а цена квадратного метра установилась на уровне 353,3 тысячи рублей. Замыкает тройку округов с максимальным ростом стоимости вторичного жилья Южный административный округ (ЮАО). По результатам июня текущего года цена квадратного метра там поднялась на 20 процентов, до 302,7 тысячи рублей.

Меньше всего за год стоимость «квадрата» выросла в Центральном административном округе (ЦАО) — параметр увеличился на 8,77 процента, до 640,9 тысячи рублей. Всего в период с июня 2021 года по июнь 2022 года средняя цена квадратного метра «вторички» в Москве поднялась на 13,76 процента, до 367,8 тысячи рублей.

Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков объяснил рост стоимости вторичного жилья резким поднятием цен застройщиками в феврале-марте 2022 года, что повлияло на весь рынок. По словам эксперта, большинство собственников будут готовы ждать продажи своих квартир и не снижать цену примерно до конца года. Он отметил, что если в 2023 году ситуация не изменится, может начаться паника. «Сейчас наиболее значительное снижение цен — по тем квартирам, где собственникам нужно по разным причинам продать в определенный временной период. Эти предложения сейчас легко увидеть. Цена по определенной локации может различаться очень серьезно. Сейчас торг на миллион-полтора считается нормальным даже на бюджетном рынке», — добавил Летенков.

Другой эксперт, директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, предсказал снижение цен на вторичном рынке. Он предполагает, что средняя стоимость «вторички» в России может упасть на 10-15 процентов.