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Врач перечислил россиянам неочевидные и опасные причины проблем с обонянием

Врач-терапевт Звонков: искажение запахов может появиться при инсульте

Фото: Brittany Colette / Unsplash

Искажение запахов и вкусов может появиться при инсульте, уверен врач-терапевт Андрей Звонков. Иные опасные и неочевидные причины проблем с восприятием ароматов он перечислил россиянам в интервью для Ura.ru.

«Наиболее яркое проявление нарушения вкуса и обоняния у нас произошло во время эпидемии COVID», — отметил Звонков. Однако, по его словам, кроме новой коронавирусной инфекции, существует еще ряд заболеваний, которые мешают человеку полноценно наслаждаться вкусами и ароматами.

Врач привел в пример некротический насморк, тяжелое гнойное заболевание, при котором слизистая носа воспаляется до черноты. «Когда заглядываешь в носоглотку, а там черные пятна — это некроз, то есть ткань отмершая», — рассказал Зайцев о самом наглядном симптоме недуга.

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Нарушение вкуса и обоняния может произойти и при очень специфических инсультах, когда нарушается кровообращение в лобной области, сообщил врач. Он подчеркнул, что в таком случае меняется не только способность ощущать запахи, но и поведение человека в целом. В заключение Звонков отметил, что различные травмы и контузии также могут стать причиной нарушения восприятия вкуса и запаха.

Ранее невролог Павел Хорошев предупредил о серьезной опасности недосыпа. По его словам, здоровый сон важен для растворения старых и роста новых нейронов в мозге.

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Елена Матвиенко
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