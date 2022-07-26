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Диетолог назвала напитки для профилактики тромбов

Диетолог Королева: гранатовый и свекольный соки разжижают кровь

Фото: Unsplash

Гранатовый и свекольный соки улучшают работу сердечно-сосудистой системы, так как разжижают кровь, объяснила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Другие напитки со схожим эффектом она назвала в интервью «Москве-24».

Диетолог сообщила, что густая кровь может повысить риск образования тромбов, поэтому для профилактики их появления важно пить больше жидкости: в первую очередь, воды. «Вода — это хорошая активность всех жидкостных структур, хороший лимфодренаж и естественная детоксикация организма», — объяснила Королева. По ее словам, вычислить дневную норму воды просто — на каждый килограмм массы тела должно приходиться не менее тридцати трех миллилитров жидкости.

Кроме того, диетолог порекомендовала чаще пить гранатовый сок, поскольку в нем содержатся необходимые для поддержания работы сердечно-сосудистой системы и нормализации кроветворения аминокислоты, а также витамин P и витамины группы B. «Особенно гранат показан людям в возрасте 50+, когда уже в организме накапливаются какие-то проблемы», — подчеркнула врач.

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Свекольный сок — еще один полезный для разжижения крови и повышения ее текучести напиток, заявила Королева. Она объяснила, что он способствует естественной детоксикации, выводя соли тяжелых металлов из организма и оптимизируя липидный состав крови.

В заключение она отметила, что также полезно пить настои из черной смородины или рябины, поскольку в них содержатся витамины Р и С, которые поддерживают здоровье крови и также улучшают ее текучесть.

Ранее сообщалось об опасности обезжиренных продуктов. Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, что такие продукты не являются диетическими и наоборот, могут принести больше вреда фигуре.

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Елена Матвиенко
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