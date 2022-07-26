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Зеленский определил сроки возвращения перешедших под контроль России территорий

Зеленский заявил о необходимости вернуть территории Украины за шесть недель

Фото: Офис президента Украины

Киев хочет в течение следующих трех-шести недель вернуть перешедшие под контроль России территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Politico.

Обращаясь к делегации американского Конгресса, он указал, что впоследствии это будет сделать значительно сложнее. «Следующие недели имеют решающее значение». — передал слова украинского лидера председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит.

Ранее первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что территорию республики полностью освободят от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца августа текущего года. Чиновник пояснил, что выражает лишь свое личное убеждение на этот счет, но пообещал, что противник неизбежно уйдет из региона, в том числе из городов, пока не подконтрольных союзным войскам.

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Марина Совина
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