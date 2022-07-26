Спикер Госдумы Володин объявил о неизбежности конца эпохи доллара США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал пять причин, по которым доллар теряет позиции в мире, и объявил о неизбежности конца эпохи этой валюты с исторической точки зрения. Рассуждения по вопросу политик опубликовал в собственном Telegram-канале.

Первым делом Володин напомнил, что доллар не обеспечен реальными товарами и услугами, а после выходавыхода США из Бреттон-Вудского соглашения его эмиссия ничем не сдерживается. Именно это, уверен политик, обеспечило огромный госдолг страны.

Далее спикер Госдумы посчитал, что интерес к доллару сократится из-за активного использования его в качестве инструмента для политической борьбы. В эти действия он включил такие способы давления, как ограничения на проведение платежей и «воровство золотовалютных ресурсов». По всей видимости, речь идет о санкциях, введенных в отношении России после того, как страна в конце февраля начала боевые действия на территории Украины.

После Володин напомнил о стремлении мира к многополярности, а также поиске альтернатив доллару. В качестве доказательства он привел рост взаиморасчетов в национальных валютах, на что Россия вынуждена идти в связи с ограничением долларовых операций. Отдельно российский политик заявил о нежелании Вашингтона признавать собственные ошибки и работать над ними, не уточнив, что имеет в виду.

В качестве заключительной причины спикер ГД рассказал о цикличности истории. По его словам, каждой мировой валюте отведен свой период, и это примерно сто лет: сначала доминировал португальский реал, потом испанский, потом нидерландский гульден, потом французский франк, английский фунт и теперь американский доллар.

Володин не стал давать прогноз, когда именно доллару придет конец, ограничившись констатацией факта, что процесс дедолларизации не остановить. Также политик не смог сказать, что придет на смену американской валюте, однако предположил, что это не евро, а валюты некоторых государств «с суверенными экономиками».

Ранее сообщалось, что свою альтернативу доллару представила Зимбабве. Золотая монета моси-оа-тунья (так в стране называется крупнейший в Африке водопад Виктория) должна снизить запрос населения на доллары США в качестве средства накопления.