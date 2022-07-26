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Названы города-претенденты на проведение «Евровидения»

Лондон, Ливерпуль и Манчестер стали претендентами на проведение конкурса «Евровидение»

Фото: Александр Гусев / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Европейский вещательный союз назвал города Великобритании, претендующие на проведение музыкального конкурса «Евровидение-2023». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

О готовности принять конкурс заявили 16 городов. Среди них — Абердин, Белфаст, Брайтон, Бирмингем, Бристоль, Кардифф, Эдинбург, Глазго, Манчестер, Лидс, Ливерпуль, Лондон, Ньюкасл, Ноттингем, Шеффилд и Вулверхэмптон.

«Евровидение» проходило в Великобритании восемь раз. Из них четыре раза конкурс принимал Лондон. Мероприятие также проводилось в Эдинбурге, Брайтоне, Харрогите и Бирмингеме.

Города-претенденты должны соответствовать определенным требованиям. Так, в прошлом году основным условием был предоставление площадки, вмещающей не менее 10 тысяч зрителей и расположенной недалеко от аэропорта и отеля для гостей.

Где именно пройдет конкурс, будет решено в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что Украина не будет принимать следующее мероприятие по соображениям безопасности, однако автоматически войдет в гранд-финал состязания. Принимающей вещательной компанией станет BBC. Даты «Евровидения-2023» тоже будут объявлены позже.

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Дениза Мацаева
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