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Атомная подлодка «Вепрь» прибыла на Балтику

АПЛ «Вепрь» проекта «Щука-Б» прибыла на Балтику для участия в Главном параде ВМФ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Лев Федосеев / ИТАР-ТАСС

Атомная подводная лодка (АПЛ) Северного флота К-157 «Вепрь» проекта 971 «Щука-Б» прибыла на Балтику для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах города.

«Атомная подводная лодка "Вепрь" прибыла в Финский залив для участия в Главном военно-морском параде и только что встала на бочки. Экипаж субмарины успешно выполнил задачу межфлотского перехода с Севера на Балтику и приступил к подготовке к участию в параде на рейде Кронштадта», — сообщил источник. Агентство не располагает официальными комментариями.

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22 июля Военно-морские силы (ВМС) Великобритании сообщили, что противолодочный фрегат типа 23 «Портленд» отследил и сопроводил у берегов Норвегии в Северном море АПЛ Северного флота К-560 «Северодвинск» и К-157 «Вепрь», которые направлялись в Санкт-Петербург для участия в параде.

К-157 построили по усовершенствованному проекту. «Вепрь» отличается от предыдущих подводных лодок проекта 971 увеличенной длиной и модернизированным оборудованием. В 2020 году завершился ремонт и модернизация подлодки. К-157 получила крылатые «Калибр-ПЛ».

В апреле издание 19FortyFive отметило, что АПЛ «Вепрь» получила гидроакустический комплекс МГК-540 «Скат-3», который позволяет фиксировать работу гидролокаторов противника.

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Даниил Иринин
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