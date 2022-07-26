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В ДНР заявили о серьезном сокращении числа кадровых военных ВСУ

Власти ДНР заявили, что в ВСУ осталось около 10% кадровых военных с начала спецоперации

Фото: Евгений Малолетка / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) осталось около 10 процентов кадровых военных после начала российской военной спецоперации. Об этом заявил заместитель главы Мининформации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов, передает ТАСС.

Как утверждает Безсонов, из того числа кадровых военных, которые изначально были у ВСУ, большая часть погибли, получили ранения или попали в плен. «Их срочным образом замещали мобилизированными, теробороновцами, по данным нашей разведки. Мобилизированные и теробороновцы тоже статус военных имеют, но мотивация и боевой опыт все-таки отличаются», — отметил представитель власти ДНР.

При этом замминистра подчеркнул, что не знает точного числа иностранных наемников на стороне украинской армии. В серьезные бои, отметил Безсонов, они стараются не идти.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады в Николаеве. По данным Минобороны России, личные потери ВСУ превысили 70 процентов.

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Алевтина Запольская
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