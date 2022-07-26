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На Украине изменят статус бывшей резиденции Януковича «Межигорье»

«ТСН»: бывшая резиденция экс-президента Украины Януковича «Межигорье» станет парком

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

На Украине изменят статус бывшей резиденции экс-президента страны Виктора Януковича «Межигорье». Об этом сообщил министр украинского кабмина Олег Немчинов в эфире «ТСН».

По его словам, парламент подготовил проект указа, согласно которому бывшая правительственная резиденция станет парком. «Она [резиденция] будет называться "Парк достопримечательность садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье"», — сказал Немчинов.

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Алевтина Запольская
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