На Украине изменят статус бывшей резиденции Януковича «Межигорье»

«ТСН»: бывшая резиденция экс-президента Украины Януковича «Межигорье» станет парком

На Украине изменят статус бывшей резиденции экс-президента страны Виктора Януковича «Межигорье». Об этом сообщил министр украинского кабмина Олег Немчинов в эфире «ТСН».

По его словам, парламент подготовил проект указа, согласно которому бывшая правительственная резиденция станет парком. «Она [резиденция] будет называться "Парк достопримечательность садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье"», — сказал Немчинов.