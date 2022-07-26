Россия согласилась помочь талибам с зерном и нефтью

Спецпредставитель Кабулов заявил о согласии России помочь Афганистану с зерном и нефтью

Правительство России обнулило пошлины на импорт товаров из Афганистана, который в настоящее время находится под контролем «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России), а также согласилось помочь стране с поставками зерна и нефтепродуктов. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, передает РИА Новости.

В выступлении на конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие», которая проходит 25-26 июля в Ташкенте, дипломат указал, что российская сторона готова к переговорам и удовлетворению просьб афганского правительства.

«Будем и дальше работать в этом направлении с нашими региональными партнерами», — подчеркнул он. Москва уже получила представленный Афганистаном список товаров, которые страну интересуют в первую очередь.

По словам Кабулова, в практическом плане Москва делает все, что возможно, и настроена на «налаживание экономического, торгово-экономического взаимодействия с афганскими властями».

Представитель талибов Мирвайс Хотак был в числе гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), там он заявил, что «Талибан» хотел бы свободно и беспошлинно торговать с Россией минералами и фруктами. До этого президент России Владимир Путин принципиально одобрил поставки зерна в Афганистан.

Еще одной просьбой, с которой «Талибан» обратился к Москве, стала помощь в строительстве газопровода ТАПИ (Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия). О реакции на нее пока не сообщалось, хотя при прошлом руководстве республики Россия выражала заинтересованность в проекте.