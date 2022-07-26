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В ДНР заявили о гибели большинства профессиональных украинских военных

Мининформации ДНР сообщило, что в Донбассе не осталось профессиональных украинских военных

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

В Донецкой народной республике (ДНР) не осталось большинства профессиональных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель министра информации республики Даниил Безсонов в эфире «Соловьев Live».

«Они [украинские военнослужащие] все погибли или в плену. У нас в плену больше 10 тысяч вояк», — сообщил замминистра. Он рассказал, что среди пленных есть желающие воевать в Донбассе на стороне ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).

Он также отметил, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые США поставляют на Украину, играют на руку
силам союзных войск. Безсонов объяснил это тем, что военные республики уже научились работать с РСЗО. «Такое ощущение, что американцы помогают нам улучшить боеспособность армии», — сыронизировал он.

По его словам, союзным войскам следует установить контроль над всей территорией Украины. Он связал это с тем, что в таком случае американские военные не смогут использовать населенные пункты страны в качестве плацдарма, чтобы ударить ракетами по республикам.

Ранее чиновник допустил полное освобождение ДНР от ВСУ до конца августа 2022 года. Он объяснил, что выражает лишь свое личное убеждение на этот счет и не может отвечать за ход боевых действий в Донбассе.

В понедельник, 25 июля, российские военные уничтожили перевалочную базу материального обеспечения Вооруженных сил Украины с поставленными США боеприпасами к РСЗО HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777 в селе Богдановцы Хмельницкой области.

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Алевтина Запольская
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