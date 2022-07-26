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В России оценили переданные Украине танки PT-91

Аналитик Суконкин: переданные Украине польские танки PT-91 основаны на советском Т-72

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Переданные Украине Польшей танки PT-91 Twardy построены на основе советских Т-72 «Урал», которые собирали по лицензии. В России оценили характеристики танков, получивших новое оборудование. О возможностях PT-91 аналитик Алексей Суконкин сообщил News.ru.

«PT-91 — лицензионная сборка нашего Т-72Б, примерно на этом уровне. Единственное — поляки модернизировали прицелы и радиосвязь — установили натовские. По защищенности он соответствует Т-72 конца 80-х годов. Киев может повысить стойкость танков, если навесит динамическую защиту с украинских предприятий, у ВСУ она есть, думаю, они все-таки пойдут на усиление защиты. Как любой танк, PT-91 можно уничтожить, но где-то он проявит себя. Танк — не такая легкая цель», — сообщил Суконкин.

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Первые прототипы PT-91 изготовили в 1993 году. Танк оснастили динамической защитой ERAWA и системой Obra-4, которая предупреждает об облучении танка лазером. Базовая версия PT-91 получила двигатель мощностью 850 лошадиных сил.

Ранее глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что польские танки PT-91 прибыли на Украину.

В июне стало известно, что российские военные захватили переданный Украине Польшей танк Т-72.

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Даниил Иринин
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