Российский вратарь объяснил решение вернуться в КХЛ из США

Вернувшийся в КХЛ из США российский вратарь Мифтахов заявил, что так будет для него лучше

Российский голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов рассказал, почему принял решение покинуть США и вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок, выступавший за «Сиракьюз Кранч», фарм-клуб команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг», заявил, что изначально не думал о возвращении. «Принял такое решение, что на данный момент для меня, для моего развития будет лучше продолжить карьеру в Казани и поиграть в КХЛ, поработать с хорошими тренерами, в хорошей команде», — заявил Мифтахов.

При этом россиянин добавил, что окончательно не поставил крест на заокеанской карьере. «Все будет зависеть от меня. Пока я сейчас заточен только на "Ак Барс"», — отметил он.

Мифтахов — воспитанник «Ак Барса», в США он провел один сезон. Вратарь выступал за молодежную сборную России, с которой завоевал серебро и бронзу чемпионата мира.