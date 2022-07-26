Сотрудник Ozon слил переписку с покупавшими еду и секс-игрушки клиентами

Работник службы поддержки Ozon слил переписку с покупавшими еду и секс-игрушки клиентами

Работник службы поддержки маркетплейса Ozon опубликовал скриншоты, содержащие фрагменты переписки с клиентами компании, покупавшими еду, нижнее белье, технику и секс-игрушки. Данные были опубликованы в анонимном Telegram-канале «Ньюсач/Двач».

На публикуемых скриншотах клиенты выражают недовольство качеством товаров, сроками доставки, требуют вернуть деньги за покупку и возмущаются качеством клиентского сервиса. Кроме информации о товарах, на скриншотах есть персональные данные покупателей, включающие их имена и фамилии.

В пресс-службе Ozon отметили, что уже приняли меры после этого инцидента — в компании сообщили, что готовы способствовать возбуждению уголовного дела.

«Сотруднику был моментально заблокирован доступ в корпоративные системы, он будет уволен (...) Сейчас принимается решение о передаче информации в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела», — приводит издание «Подъем» ответ пресс-службы Ozon.

Ранее сообщалось, что мировой суд Москвы оштрафовал крупную медицинскую лабораторию «Гемотест» из-за утечки 300 гигабайт персональных данных клиентов.