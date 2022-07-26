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Две 100-летние женщины назвали поспособствовавшее их долголетию вино

100-летние Эдна Симпкинс и Хильда Тонкинс назвали херес причиной своего долголетия

Фото: Local World

Две жительницы Великобритании, отпраздновавшие 100-летние юбилеи в июле, раскрыли причину своего долголетия. Об этом сообщает Cambridgeshire Live.

Эдна Симпкинс и Хильда Тонкинс отметили свои дни рождения в доме престарелых Kentford Manor в графстве Суффолк в окружении друзей и родных. Симпкинс родилась 7 июля 1922 года, а Тонкинс 16 июля. Юбилярши считают, что их долголетию поспособствовало вино, причем обе назвали один и тот же сорт. «Пейте херес во время каждого обеда, нам помогло!» — заявили женщины.

Симпкинс происходит из семьи, владевшей небольшим пабом в городе Лутон, графство Бедфордшир. У нее двое детей и десять внуков. Тонкинс появилась на свет в Лондоне и была известной портнихой. Ее услугами пользовались даже представители королевской семьи — в частности, она сшила несколько костюмов для принца Чарльза, когда тот был ребенком.

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«Мы очень любим устраивать вечеринки по случаю особенных дат, особенно, когда их сразу две. Очень приятно было помочь Эдне и Хильде отпраздновать их юбилеи с семьями и друзьями и поднять бокал за их здоровье!» — заявил управляющий Kentford Manor Лиджо Варгиз во время праздника.

Ранее 106-летняя жительница Великобритании раскрыла секрет своего долголетия. Она считает, что прожила так долго потому, что выпивает бокал вина и съедает пачку чипсов каждый вечер.

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Никита Савин
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