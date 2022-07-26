Россия оценила возможность введения виз для украинцев

Представитель МИД Волынкин заявил, что РФ пока не будет вводить визы для граждан Украины

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил ТАСС, что Россия анализирует последствия введения визового режима для въезда россиян на Украину, однако такой же возможности для украинцев Москва пока не рассмаривала.

По его словам, в ведомстве начали анализировать ситуацию в связи с решением Киева с 1 июля частично приостановить, а с 1 января следующего года — полностью прекратить действие соглашения 1997 года, которое позволяет гражданам России и Украины совершать взаимные поездки без виз.

Представитель ведомства оценил, что российская сторона такого же решения еще не принимала, и украинцам все еще не нужно оформлять визы для въезда в Россию.

С 1 июля Украина ввела визовый режим для россиян. Россияне могут оформить необходимые для въезда документы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.