Россия решила ввести переговоры об упрощении визового режима

В МИД сообщили, что Россия и почти 20 стран ведут переговоры об упрощении визового режима

Россия и почти 20 стран ведут переговоры об упрощении визового режима, сообщил ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«МИД России на постоянной основе ведет работу по упрощению визового режима с иностранными государствами - в настоящее время таковых порядка 18 стран», — сказал он. Представитель ведомства добавил, что переговоры идут с некоторыми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также с Малайзией, Китаем, Гонконгом.

Волынкин пояснил, что для также иностранных граждан сегодня созданы весьма благоприятные условия для въезда в Россию.

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России рекомендовали россиянам, желающим получить шенгенскую визу, обращаться за помощью с оформлением виз к известным туроператорам.