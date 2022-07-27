Россия понадеялась на снятие санкций в рамках зерновой сделки

Замглавы МИД Руденко понадеялся на снятие санкций с России в рамках зерновой сделки

Москва надеется, что ее партнеры по зерновой сделке и соглашениям о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт выполнят свои обязательства и снимут часть санкций с России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, цитату приводит РИА Новости.

«Мы всегда надеемся на лучшее и рассчитываем, что наши партнеры тоже будут реализовывать два компонента этой зерновой сделки: по вывозу зерна с Украины и по снятию ограничений на экспорт российского зерна в целом», — подчеркнул дипломат.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.