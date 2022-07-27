Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия понадеялась на снятие санкций в рамках зерновой сделки

Замглавы МИД Руденко понадеялся на снятие санкций с России в рамках зерновой сделки

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Москва надеется, что ее партнеры по зерновой сделке и соглашениям о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт выполнят свои обязательства и снимут часть санкций с России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, цитату приводит РИА Новости.

«Мы всегда надеемся на лучшее и рассчитываем, что наши партнеры тоже будут реализовывать два компонента этой зерновой сделки: по вывозу зерна с Украины и по снятию ограничений на экспорт российского зерна в целом», — подчеркнул дипломат.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Группа Little Big отменила концерты в России
Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры для аренды в Москве
Зеленский вновь пригласил Штайнмайера на Украину
Лавров обвинил Запад в торможении зерновой сделки
Терапевт предупредила некоторых людей о риске внезапной смерти из-за спорта
Глава UFC объяснил выбор соперника для Петра Яна
На Украине урежут зарплату полицейским в регионах без боевых действий
Американские оборонные компании заявили о дефиците запчастей
В Херсоне заявили о восстановлении Антоновского моста
Сергей Пускепалис раскритиковал отказывающихся рожать женщин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.