Самый большой в мире атомоход вернулся на базу Северного флота

ТАСС: атомоход «Дмитрий Донской» вернулся на базу Северного флота в Северодвинске

Атомная подводная лодка (АПЛ) ТК-208 «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула», которая является самым большим атомоходом в мире, вернулась на Беломорскую военно-морскую базу Северного флота России в Северодвинске. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

«Корабль около месяца выполнял различные задачи учебно-боевой подготовки», — рассказал он, не уточнив, когда планируется следующий выход ТК-208 в море.

По словам собеседника агентства, экипаж тяжелого атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Дмитрий Донской» постоянно участвует по всех мероприятиях боевой подготовки флота. Также его используют в ходе различных испытаний новых АПЛ, которые строят на заводе «Севмаш».

Агентство отметило, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее в июле источники ТАСС сообщили, что АПЛ «Дмитрий Донской» осталась в боевом составе Военно-морского флота России. Решение о судьбе корабля будет принято в конце 2022 года. ТК-208 модернизировали по проекту 941УМ.

В том же месяце в публикации издания The National Interest подводные лодки проекта 941 «Акула» назвали самыми большими и устрашающими субмаринами.