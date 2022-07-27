В Британии отреагировали на возможное назначение Джонсона генсеком НАТО

Британская оппозиция со скепсисом оценила возможное назначение Джонсона генсеком НАТО

Британская оппозиция со скепсисом отреагировала на возможное назначение экс-премьер-министра Британии Бориса Джонсона на пост генсека Североатлантического альянса. Мнением об этом политики делятся в социальных социальных сетях.

Представитель Шотландской национальной партии по вопросам обороны Стюарт Макдональд написал в личном Twitter-аккаунте, что «этого никогда не случится». С ним согласилась заместитель руководителя Лейбористской партии Анджела Рэйнер, которая упомянула встречу Джонсона, на момент 2018 года — главы МИД Британии, с российским бизнесменом Александром Лебедевым.

«Человек, который тайно встречался с бывшим агентом КГБ после критически важного саммита НАТО, и который не может вспомнить, что он обсуждал или с кем он встречался? Я думаю, назначения не будет», — выразила мнение парламентарий.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон может стать новым генеральным секретарем НАТО. Кандидатуру политика одобрили члены комитета Консервативной партии по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа, а также экс-министр по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза (ЕС) Дэвид Джонс.