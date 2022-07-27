Интерес западных СМИ к Лаврову объяснили

Депутат Чепа объяснил интерес западных СМИ к Лаврову его конструктивными встречами

Верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в западной прессе цитируют меньше, чем главу МИД России Сергея Лаврова во время поездки в Африку, отметил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, с чем это может быть связано.

Интерес к визиту Лаврова в Африку со стороны многих стран, по мнению депутата, связан с конструктивным и деловым обсуждением двусторонних отношений России с Эфиопией, Угандой и Республикой Конго во время встреч с их представителями.

«Боррель же не пользуется популярностью и интересом во многих странах мира и среди журналистов. Как он ни пытается делать экстравагантные заявления по политическим моментам, никто на это не обращает внимания. Это говорит о серьезности того или иного политика. Поэтому оценки деятельности Борреля крайне низкие как среди политиков, так и среди журналистов», — считает Чепа.

Ранее Боррель пожаловался на невнимание западных СМИ к его словам и отметил, что они проявляют больший интерес к высказываниям Лаврова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила это желанием журналистов сохранить свое ментальное здоровье.

