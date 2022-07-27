В России высказались о назначении нового генпрокурора на Украине

Сенатор Цеков: Костин на посту генпрокурора Украины будет исполнительнее Венедиктовой

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал, чего ждать от украинского политика Андрея Костина, который занял пост генерального прокурора Украины. По словам сенатора, этот человек будет более исполнительным, чем Ирина Венедиктова. Своим мнением о перестановках в украинской прокуратуре политик поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Новым генеральным прокурором Украины после Ирины Венедиктовой стал глава правового комитета Верховной Рады Андрей Костин. 18 июля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Глава государства объяснил, что такое решение было принято из-за многочисленных фактов госизмены со стороны сотрудников ведомств.

Как указал парламентарий, раскрывая имя нового генпрокурора, назначение главы правового комитета на эту должность подчеркнет «преемственность традиций» на Украине. Он объяснил, что Венедиктова также занимала этот пост в Раде, а потому соответствующая ротация может стать устоявшейся практикой.

Новый штрих в биографии

«Известно, что Костин — руководитель в комитете в Верховном совете Украины, и он депутат от фракции "Слуги народа"», — сказал Цеков.

По его словам, назначение Костина на должность генпрокурора Украины станет политическим решением. Он также отметил, что в последние годы к назначениям на этот пост в стране подходили не исходя из оценки профессиональных качеств человека, а с точки зрения политических амбиций.

«Такая сложилась на Украине политическая культура с точки зрения назначения прокуроров. Я замечу, что прокуроры на Украине имеют гораздо больше властных возможностей, возможностей давления, чем в России. В России работа прокурора более спокойная. Костин, думаю, будет беспрекословно выполнять все указания, которые ему будет давать офис президента», — высказался сенатор.

Цеков также предположил, что отставка Венедиктовой могла быть связана с тем, что она не проявила должного напора в отношении предпринимательских кругов Украины. «Нынешнего ориентируют на то, чтобы он с ними не церемонился. Я думаю, что он, согласившись на эту должность, уже взял на себя эту роль. Люди идут на эту должность не потому, что они готовы к ней, а потому, что это хороший, как они считают, штрих в их биографии», — объяснил политик.

Российский политик также напомнил, что Костин ходил в группу по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Однако, по его словам, она не выполняла своих задач. Поэтому ждать от Костина инициативы в вопросах прекращения конфликта на Украине не приходится, заключил член профильного комитета Совфеда.

Ранее глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что указ о назначении нового генерального прокурора Украины может быть подписан в течение ближайших 10 дней. Его первой задачей станет выбор руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).