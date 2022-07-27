Похожие на конструктор Lego виниры блогера подняли на смех в сети

Блогер Джейми Гриффит поставил виниры в турецкой клинике и был поднят на смех в сети

Блогер Джейми Гриффит поставил виниры в одной из турецких клиник и показал результат. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзер с никнеймом jamiegriffithx продемонстрировал в кадре обновленную улыбку и ответил на комментарий одного из подписчиков, который принял виниры за коронки. Так, Гриффит запечатлел свои зубы крупным планом и в нескольких ракурсах, чтобы доказать обратное. Кроме того, он упомянул, что процедура обошлась ему восемь тысяч фунтов стерлингов (около 572 тысяч рублей).

Упомянутый ролик набрал более 1,1 миллиона просмотров. Пользователей сети смутил крупный размер зубов и их неестественная белизна, из-за чего они подняли его на смех в комментариях. «Тебе больше не нужен фонарь», «Дайте мне солнцезащитные очки», «Похоже, они сделаны из конструктора Lego», — писали юзеры.

Ранее в июле житель Великобритании поставил дешевые виниры в одной из турецких клиник и остался с внешностью персонажа из мультфильма «Шрек». Показав свою новую улыбку, блогер отметил, что провел в стоматологическом кресле около 15,5 часов. Сначала врач сточил естественные зубы пациента, после чего установил на них неестественно белые накладки.