Иммунолог дал совет по вакцинации от коронавируса

Иммунолог Крючков посоветовал вакцинироваться против COVID через полгода после болезни

С ростом заболеваемости коронавирусом россиянам стоит задуматься о вакцинации, заявил генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. В беседе с «Лентой.ру» он дал несколько советов по подготовке к прививке.

Оптимальный срок

Сроки вакцинации зависят не от волн коронавируса, а от наличия иммунитета к заболеванию, рассказал специалист

«Оптимальное время для вакцинации и ревакцинации определяется индивидуальным графиком, а не конкретным эпидемиологическим периодом. Если прошло пять-шесть месяцев с момента предшествующей вакцинации или столько же с момента предшествующего заболевания COVID-19, то стоит ревакцинироваться или вакцинироваться», — объяснил Николай Крючков.

Определить уровень иммунитета помогут тесты на антитела. По мнению Николая Крючкова, при показателях ниже 1500 BAU/мл необходимо сделать прививку.

Из тех вакцин, что сейчас есть, предпочтительнее выбирать "Спутник V" или "Спутник Лайт". Если не найдете "Спутник Лайт", можно сделать только первый компонент "Спутника V", что с фармакологической точки зрения является тем же самым препаратом Николай Крючков иммунолог

Побочные эффекты

Побочные эффекты бывают не у всех, но если они начнут появляться, избежать их не удастся, считает Николай Крючков.

«Это, как правило, температура, ее можно сбить. Если есть недомогания, то просто полежать и отдохнуть день-два, это быстро проходит. Нужно следить за своим состоянием, потому что те же аденовирусные вакцины дают повышение свертываемости крови и вероятность возникновения тромбоза. Если есть аллергические реакции, то нужно остаться в пункте вакцинации полчаса после инъекции. Если у вас на другие вакцины были когда-то такие аллергии, и вы сомневаетесь, я советую просто подождать, а если состояние ухудшится, то немедленно обратиться за помощью. Также по рекомендации врача можно принять антигистаминное», — посоветовал иммунолог.

Воздержаться от вакцинации стоит только в том случае, если у пациента есть для этого веские причины, например выраженные аллергические реакции на другие вакцины, анафилактический шок или аутоиммунные заболевания. Также некоторые вакцины не подходят для людей с онкологическими заболеваниями, напомнил кандидат медицинских наук. Более серьезные побочные эффекты могут проявиться в течение нескольких недель, в этом случае стоит срочно обратиться к врачу.

«По поводу тромбоза и так далее, они проявляются резкими болями в разных частях тела, в том числе головными, где-то может пойти онемение. В течение двух недель нужно понаблюдать за такими симптомами, если у вас появились резкие боли, то стоит немедленно обратиться за медицинской помощью», — заключил специалист.

Ранее в России в Роспотребнадзоре высказались о возвращении ограничений из-за COVID-19.