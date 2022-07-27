Воспитательница российского детского сада пойдет под суд за истязание детей

В Красноярске осудят воспитательницу детского сада за истязание группы детей

В Красноярске суд рассмотрит дело в отношении 30-летней воспитательницы частного детского сада «Город детства», обвиняемой в истязании детей. Об этом в среду, 27 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По данным ведомства, с марта по апрель сотрудница, работая с группой детей, испытывала агрессию от их поведения. Она не хотела ухаживать и присматривать за воспитанниками и регулярно проявляла к ним физическую силу и нецензурную лексику. Потерпевшими стали четверо двухлетних и один трехлетний мальчики, а также годовалая девочка.

Женщина полностью признала вину. В настоящий момент она находится под домашним арестом.

Ранее стало известной, что в Туле местную жительницу осудили на 9,5 года за истязание приемных детей 2004 и 2014 годов рождения.