Блинцен высказался об обсуждении Украины с Лавровым

Госсек США Блинкен отказался договариваться с Ларовым по Украине без участия Киева

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не будет договариваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по Украине без участия в обсуждениях Киева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию американского дипломата.

Блинкен подчеркнул, что предстоящие переговоры с российским коллегой «не будут переговорами по Украине». «Любые переговоры по Украине должны вестись ее правительством и народом», — отметил он.

Ранее Блинкен анонсировал переговоры с Лавровым, которые пройдут «в ближайшие дни». По его словам, речь будет идти о судьбе задержанных в России американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Кроме того, ожидается, что будет затронута тема экспорта украинского зерна. Это будут первые переговоры Блинкена и Лаврова с начала российской спецоперации.

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