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Народная милиция ДНР сообщила о подавлении двух огневых точек ВСУ

Замглавы НМ ДНР Басурин заявил о подавлении огневых точек ВСУ в Авдеевке и Курдюмовке

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Силы Донецкой народной республики (ДНР) подавили две огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в Авдеевке и Курдюмовке. Об этом сообщил заместитель главы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает ТАСС.

Представитель НМ ДНР также добавил, что силами республики были уничтожены одна реактивная система залпового огня «Град» и две гаубицы ВСУ.

24 июля в ДНР сообщили об обстреле города Ясиноватая со стороны украинской армии с применением РСЗО «Град». Огонь был открыт с позиций в Авдеевке.

Ранее власти Мелитополя сообщили о попытке ВСУ обстрелять город. Удар был отражен средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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Алевтина Запольская
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Народная милиция ДНР сообщила о подавлении двух огневых точек ВСУ
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