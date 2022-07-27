В Херсоне двое патрульных пострадали из-за взрыва СВУ

Власти Херсонской области сообщили о взрыве СВУ, из-за которого пострадали двое патрульных

Двое сотрудников патрульно-постовой службы пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в Херсоне. Об этом сообщил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

По словам Сальдо, взрыв прогремел в самом большом микрорайоне Херсона — Таврическом. «Было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами. <...> Два сотрудника патрульно-постовой службы нашей областной службы получили ранения, слава богу, живы», — рассказал представитель местных властей.

24 июня власти Херсона сообщили о взрыве, в результате которого погиб глава управления семьи, молодежи и спорта администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. Взрывное устройство было прикреплено на автомобиль. В администрации произошедшее назвали терактом, организованным киевским руководством.