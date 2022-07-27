Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Херсоне двое патрульных пострадали из-за взрыва СВУ

Власти Херсонской области сообщили о взрыве СВУ, из-за которого пострадали двое патрульных
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters

Двое сотрудников патрульно-постовой службы пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в Херсоне. Об этом сообщил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

По словам Сальдо, взрыв прогремел в самом большом микрорайоне Херсона — Таврическом. «Было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами. <...> Два сотрудника патрульно-постовой службы нашей областной службы получили ранения, слава богу, живы», — рассказал представитель местных властей.

24 июня власти Херсона сообщили о взрыве, в результате которого погиб глава управления семьи, молодежи и спорта администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. Взрывное устройство было прикреплено на автомобиль. В администрации произошедшее назвали терактом, организованным киевским руководством.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре оценили необходимость возвращения ограничений из-за COVID-19
Подсчитано число умерших в Турции российских туристов с начала года
Названы лучшие районы Москвы для покупки жилья
Стилист назвал самый модный фасон шорт на лето 2022 года
Власти ФРГ прокомментировали поездку бывшего канцлера Шредера в Москву
Звезду «Очень странных дел» отказались пускать в США
В Херсоне двое патрульных пострадали из-за взрыва СВУ
Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов на осень и зиму
Самый большой в мире атомоход вернулся на базу Северного флота
Взрыв на юге Сомали унес жизни 13 человек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.