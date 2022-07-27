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Сибирские ученые занялись выведением морозоустойчивой голубики

Сибирские ученые занялись выведением нового сорта морозоустойчивой голубики

Фото: Shutterstock

Ученые Центрального сибирского ботанического сада (ЦСБС) Сибирского отделения РАН занялись выведением нового морозоустойчивого сорта голубики. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, специалистам уже удалось получить новые межвидовые гибриды. Для них были использованы зимостойкая топяная голубика Vaccinium uliginosum и полувысокорослые сорта Vaccinium corymbosum и Vaccinium angustifolium.

«В первую очередь мы стремимся внести именно гены зимостойкости. Нам нужно получить высокорослые кусты, с более крупной ягодой и устойчивые к холодам», — пояснила старший научный сотрудник ЦСБС Анна Эрст.

По ее словам, уже в следующем году выведенные растения смогут дать первые ягоды.

Ранее в июле сообщалось, что ученые из Омского агарного научного центра вывели новый твердый сорт пшеницы, который можно будет использовать для производства макарон.

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Варвара Кошечкина
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