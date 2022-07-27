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Британский журналист Филлипс отреагировал на введенные против него санкции

Британский журналист Грэм Филлипс возмутился введенными Лондоном против него санкциями

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Британский журналист Грэм Филлипс возмутился введенными Британией против него санкциями. Своей реакцией он поделился в личном Telegram-канале.

Решение Лондона Филлипс назвал непрофессиональной клеветой и подлостью, подчеркнув, что ему нечего скрывать и он гордится своей деятельностью. Он также сравнил поведение властей с действиями бандитов банановой республики. «Против меня нет никаких реальных обвинений, которые повлекли за собой наказание, так что мне не от чего защищаться», — заявил журналист.

Филлипс рассказал, что Великобритания ограничилась заморозкой его счетов. «Итак, все мои активы были заморожены, а самого меня британское правительство оклеветало на государственном уровне без каких-либо уведомлений», — написал он. По мнению журналиста, такое решение продиктовано недовольством британского правительства его работой и арест активов был лишь первым шагом.

Во вторник стало известно о введении санкций против Филлипса за освещение ситуации в Донбассе. Медиаконтент, публикуемый журналистом, Великобритания сочла поддерживающим и пропагандирующим действия и политику, которые дестабилизируют Украину и угрожают ее территориальной целостности, суверенитету или независимости.

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Варвара Кузьмина
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