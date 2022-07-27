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Названы делающие квартиру неуютной ошибки в оформлении интерьера

Дизайнер интерьера Балашова: неправильно расположенные розетки портят квартиру

Фото: Shutterstock

Неправильно расположенные розетки и выключатели портят любую квартиру и делают ее неуютной, заявила дизайнер Диана Балашова. В беседе с «Вечерней Москвой» она рассказала, как оформить пространство дома и при этом избежать распространенных ошибок.

Специалистка отметила, что многие люди при составлении плана розеток не учитывают то, как в будущем будет расставлена мебель. Из-за этого впоследствии может оказаться, что в нужных местах розетки будут отсутствовать, и придется пользоваться удлинителями или заново штробить стены. Балашова рекомендовала перед началом ремонта в первую очередь определиться с тем, где будут располагаться рабочее место, кровать и телевизор.

Среди делающих квартиру неуютной ошибок в оформлении интерьера Балашова также назвала скошенные диагональные стены вместо стандартных прямоугольных комнат. По ее словам, такое пространство сложно ремонтировать и обставлять подходящей по размеру мебелью.

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Не менее важно правильно установить выключатели — их можно расположить на любой высоте, но обязательно со стороны дверной ручки, а не со стороны петель, продолжила дизайнер. Это поможет избежать дискомфорта в использовании и необходимости заходить в комнату в темноте.

Кроме того, специалистка рекомендовала ответственно подойти к выбору мебели. Она убеждена, что не стоит покупать большие раскладные диваны, которые выглядят громоздко и к тому же неудобны. В однокомнатной квартире, по ее мнению, вообще лучше поставить полноценную кровать. «Он (диван — прим. «Ленты.ру») всегда будет разложен. Жильцы будут складывать его только на Новый год. Если нет возможности поставить и диван, и кровать, то лучше выбрать хорошую кровать. На ней будет удобно спать, а также в интерьере она смотрится гармоничнее и аккуратнее», — подытожила Балашова.

Ранее дизайнер интерьера Арвин Олана назвала главные ошибки в оформлении спальни. Он посоветовал избегать акцентных стен разных цветов и не использовать красный цвет.

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Наталья Обрядина
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