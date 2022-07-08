Дизайнер интерьера перечислил семь ошибок в оформлении спальни

Дизайнер Арвин Олана: в оформлении спальни лучше избегать красного и акцентных стен

Как изменить оформление спальни и избежать безвкусных решений, рассказал американский дизайнер интерьеров Арвин Олана. Семь ошибок, от которых он предостерегает, перечислило издание The Sun.

Олана посоветовал избегать акцентных стен разных цветов. По словам специалиста, вместо того, чтобы перекрашивать одну из стен в контрастный цвет, визуально разобщая пространство, лучше украсить ее аксессуарами. Вторая ошибка, по его словам — использование красного цвета в оформлении; красные спальни он сравнивает с помещениями в борделе.

Безвкусными дизайнер считает также тафтинговые поверхности мебели, которые советует заменять плоскими, и увлечение мебелью из одного комплекта.

Огромные подголовники, уверен Олана, также выглядят уже не модно. «Вам не нужен подголовник до небес, это странно, а тех, кто заставляет такое покупать, нужно отправлять в тюрьму», — шутит дизайнер.

Обилие паттернов в одной комнате и избыточное число подушек дизайнер тоже осудил: мелкие рисунки на поверхностях он посоветовал заменять большими принтами, а количество подушек лимитировать и выстраивать их по размеру. «Разложите их по размеру, это создаст эффект намеренной глубины, а не захламленности», — заключил Арвин Олана.

Ранее тиктокер Брэд, один из трех ведущих канала о ремонте The Home Improvements Channel UK братьев, подсказал своим подписчикам способ «оживить» гостиную с помощью неона. По словам Брэда, можно украсить скучный интерьер, если пустить вдоль нижней части дивана неоновую подсветку.