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Трое мужчин одновременно впали в кому на российской стройке

На стройке трассы М12 в Чувашии рабочие нашли троих впавших в кому коллег

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В бытовке на стройке трассы М12 в Чувашии трое рабочих одновременно впали в кому. Об этом сообщается на официальном портале республиканского Минздрава.

По сообщению министерства, рабочих в бессознательном состоянии нашли их коллеги, они же вызвали врачей, которые диагностировали у всех троих отравление неизвестным веществом. Состояние пострадавших оценили как крайне тяжелое.

Бригада врачей смогла реанимировать двоих рабочих, третий по-прежнему остается в коме.

Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Перми шестилетний мальчик впал в кому после того, как едва не утонул во время купания в бассейне.

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Валерий Розенберг
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