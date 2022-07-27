Политолог высказался о последствиях обсуждения Bayraktar Россией и Турцией

Политолог Мартынов заявил, что Турцию не исключат из НАТО за обсуждение Bayraktar с РФ

Турция без опаски идет на сближение с Россией, поскольку в первую очередь руководствуется своими выгодной и интересами, считает политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его мнению, Анкара может не беспокоиться о том, что страну исключат из НАТО за усиление военно-технического сотрудничества (ВТС) с Москвой. О последствиях контактов Турции с Россией, в том числе на тему беспилотников Bayraktar, специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

ВТС России и Турции постоянно на повестке дня, планы совместного производства беспилотников Bayraktar остаются актуальной темой обсуждения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«ВТС между двумя странами постоянно находится на повестке дня. И сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне», — прокомментировал Песков. Он добавил, что эта тема будет также обсуждаться на будущей встрече российского лидера с президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом.

Турция снимает сливки

«В нынешней критической ситуации Турция во главе с Эрдоганом остается главным выгодоприобретателем. Следуя своим национальным интересам и своей выгоде, Турция снимает сливки со всего того, что происходит», — отметил Мартынов.

Санкции или исключение из НАТО Анкаре не грозят, подчеркнул политолог. «Эрдоган в свое время российский С-400 на вооружение поставил. Помните, какой вой и в Вашингтоне, и в НАТО подняли? Ну повыли да перестали. Турция слишком важный член НАТО, я бы даже сказал системообразующий, особенно на азиатском направлении», — высказался он.

Мне кажется, что сегодняшней Турции Эрдогана глубоко плевать на ЕС и на все эти конструкции. А по поводу НАТО — тут скорее не Турции надо быть в НАТО, а НАТО в Турции Алексей Мартынов политолог

«Абсолютно четко поймав эту слабину западной позиции, Эрдоган снимает максимум сливок с этой ситуации, поддерживая прекрасные отношения с Россией и общаясь, между прочим, и с Европой, и с Украиной, и с Америкой, и со всеми прочими», — указал эксперт.

Мартынов заверил, что Турции без разницы, кому поставлять беспилотники. «Здесь нет никакой дружбы. Эту ситуацию пытаются сейчас представить линейно, типа Турция союзник или друг России. Нет, конечно. На стамбульском базаре вообще плевать, кому что продавать. Главное, чтобы вы пришли на этот базар и у вас деньги были. А задача турецкого торговца, чтобы вы ушли без денег. Может быть, что-то с собой унесли. Но это уже, как говорится, будет зависеть от искусства торговца: забрать у вас побольше, а отдать вам поменьше. Вот и все, нет другой логики на стамбульском базаре», — высказался политолог.

Он подчеркнул, что сотрудничество России и Турции в первую очередь выгодно последней. «У Турции есть свой интерес. Ей выгодно общаться с Россией — она общается. Ей выгодно общаться по интересным для нас вопросам, тем же беспилотникам Bayraktar — она будет общаться. Почему нет», — объяснил Мартынов.

Турция делает все, что ей выгодно. В отличие от многих сегодняшних европейских стран, Турция, по крайней мере Турция Эрдогана, может действовать в собственных интересах, без оглядки на Вашингтон и прочие какие-то симулякры типа НАТО или ЕС Алексей Мартынов политолог

Ранее о планах совместного производства беспилотников Bayraktar первым заявил Эрдоган. «[Владимир] Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar. Он предложил создать завод в России, как это было также сделано недавно в ОАЭ», — рассказал он.