Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8

Минобороны заявило о сбитом российской ПВО украинском вертолете Ми-8

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Бармашова в Николаевской области. Об этом в среду, 27 июля, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, Вооруженными силами России за сутки были уничтожены девять украинских беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках и в Харьковской области.

Конашенков добавил, что российской ПВО также удалось перехватить десять снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и HIMARS над Херсоном и Херсонской областью.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 4494 единицы военной автомобильной спецтехники, 3203 орудия полевой артиллерии и миномета, 763 боевые машины РСЗО, 4167 бронемашин, 358 зенитных ракетных комплексов, 1622 беспилотника, 260 самолетов и 145 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство заявило об уничтожении базы ВСУ с боеприпасами к HIMARS, а также снарядами снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777 в Хмельницкой области. Цель была поражена высокоточным оружием большой дальности морского базирования.