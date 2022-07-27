Назван единственный способ регулирования цен на российскую нефть со стороны США

Экономист Беляев: США смогут влиять на цену нефти из РФ только убеждением других стран

Единственным способом регулирования цен на российскую нефть являются убеждение и принуждение к этому других стран со стороны США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. Он добавил, что высокая эффективность такого механизма маловероятна и, скорее всего, история закончится провалом.

Страны «Большой семерки» (G7) определились со сроком введения потолка цен на российскую нефть — механизм планируется внедрить к 5 декабря, пишет Reuters. В те же сроки должны вступить в силу и ограничения по импорту российской нефти, намеченные Евросоюзом, пояснил высокопоставленный чиновник.

Механизм ограничений

«По большому счету, механизм этих ограничений понятен только тем, кто их вводит, — считает Беляев. — Прежде всего, речь шла о Китае, о том, чтобы договориться с ним о вводе ограничений по цене закупок российской нефти. Дело в том, что США, которых мы и считаем главными инициаторами этого процесса, не могут своим волевым решением издать ни декрета, ни закона о регулировании — это просто невозможно».

Единственным доступным способом экономист считает переговоры, убеждение и принуждение других стран склониться на сторону США по нефтяному вопросу. В каких-то случаях этот процесс окажется удачным, а где-то обречен на провал.

Это весь правовой арсенал, которым располагают Штаты. Проблема в том, что некоторые государства при таком подходе могут остаться без нефти вообще Михаил Беляев экономист

Беляев объяснил, что, конечно, странам, как покупателям российской нефти, выгодно ограничение цены. Но многие из них, особенно те, кто не является ключевыми покупателями, понимают, что, если предлагаемая ими цена не устроит продавца, то не будет и поставок.

«Тогда придется искать другого поставщика, а ведь это требует как дополнительных усилий, так и издержек. Так что работа США предстоит непростая, особенно с учетом того, что переговоры — единственный доступный механизм», — заметил экономист.

Утраченное влияние

Беляев уверен, что США попытаются договориться об ограничениях с Саудовской Аравией, главным производителем нефти, но отметил, что Штаты уже утратили свое влияние в этом регионе.

«Понятно, что именно страны арабского Востока, являющиеся основными производителями нефти, диктуют и устанавливают цены ввиду наличия картельного соглашения. Но они, даже Саудовская Аравия, уже не так подконтрольны США. Прошло то время, когда американцы могли эффективно влиять на политику ОПЕК. На это указывает, в том числе, и недавняя поездка туда президента США Джо Байдена», — напомнил собеседник «Ленты.ру».

Он объяснил, что, по восточным правилам, то, что именно Байден поехал на прием, а не наоборот, воспринимается практически как капитуляция. Или, как минимум, крайне слабая дипломатическая позиция.

«Как я понимаю, договориться тоже не очень-то получилось, ведь производитель заинтересован в высокой цене. Понятно, что бесконечно повышать ее нельзя, иначе можно наткнуться на ограниченный спрос, что, естественно, вызовет торможение в мировой экономике в целом. А в этом не заинтересован уже никто», — подчеркнул Беляев.

Он резюмировал, что США не обладают никакими рычагами воздействия на другие страны по нефтяному вопросу, кроме как переговорный процесс и принуждение. Но этот механизм не гарантирует успеха и, вероятно, обречен на провал.

О том, что потолок цен может быть введен уже к декабрю, ранее заявляли в Вашингтоне. «Мы следуем за тем, что делают европейцы», — пояснил тогда замглавы Минфина страны, также сославшись на сроки вступления в силу ограничений Брюсселя.

Переговоры по поводу внедрения механизма во время визита в страны Азии в июле вела министр финансов Джанет Йеллен. Она указывала, что Китаю и Индии решение может быть выгодно.