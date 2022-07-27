Россиянин устроил ГТА-заезд с гаишником на капоте

Житель Нижнего Новгорода устроил ГТА-заезд с гаишником на капоте автомобиля

Житель Нижнего Новгорода устроил ГТА-заезд с гаишником на капоте своего автомобиля после того, как сотрудник полиции потребовал от него пройти тест на алкоголь. Об это сообщает Telegram-канал «Ni Mash».

По данным издания, водитель был пьян и после наезда на полицейского скрылся с места преступления.

Сотрудника ДПС госпитализировали, о его состоянии не сообщается. Было ли возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса (УК) России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), по которой россиянину грозило бы от 12 до 20 лет лишения свободы, не уточняется.

Аналогичный инцидент произошел в Нижегородской области в 2021 году. Тогда за рулем автомобиля был 16-летний подросток.